У директора департамента потребрынка Ростовской области проводят обыски
У директора департамента потребительского рынка Ростовской области проводят обыски. Силовики нагрянули с проверкой на рабочее место и домой к Ирине Теларовой 2 июля.
Как сообщил собственный источник Rostov.ru, проверочные мероприятия связаны с ситуацией на аксайских рынках. Торговые площадки признали незаконными и закрыли по решению суда.
Прекращение любой деятельности связывают с задержанием главы Аксайского района Виталия Борзенко и семьи предпринимателей Бабаевых, владевших долями этих рынков.
Напомним, силовики нагрянули на территории аксайских рынков 27 апреля. Правоохранители закрыли торговые точки и раздали предпринимателям бумаги с оповещением о расторжении контрактов. Тогда тысячи торговцев остались без работы.
Власти судорожно организовали рынок на территории старого аэропорта Ростова. Часть торговцев разместили на «Темернике».