Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

У директора департамента потребрынка Ростовской области проводят обыски

У директора департамента потребрынка Ростовской области проводят обыски
У директора департамента потребительского рынка Ростовской области проводят обыски. Силовики нагрянули с проверкой на рабочее место и домой к Ирине Теларовой 2 июля.

Как сообщил собственный источник Rostov.ru, проверочные мероприятия связаны с ситуацией на аксайских рынках. Торговые площадки признали незаконными и закрыли по решению суда.

Прекращение любой деятельности связывают с задержанием главы Аксайского района Виталия Борзенко и семьи предпринимателей Бабаевых, владевших долями этих рынков.
Напомним, силовики нагрянули на территории аксайских рынков 27 апреля. Правоохранители закрыли торговые точки и раздали предпринимателям бумаги с оповещением о расторжении контрактов. Тогда тысячи торговцев остались без работы.

Власти судорожно организовали рынок на территории старого аэропорта Ростова. Часть торговцев разместили на «Темернике».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.