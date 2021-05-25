Десятки предпринимателей с Аксайских рынков нагрянули с жалобами в прокуратуру
Несколько десятков предпринимателей с закрытых Аксайсков рынков нагрянули в прокуратуру Ростовской области. 27 мая люди собрались у здания регионального надзорного ведомства, чтобы подать жалобы на перекрытие торговых точек.
Порядка 60 человек приехали к Халтуринскому, 101, где располагается прокуратура. Они считают, что въезды на рынки перекрыли незаконно. Торговцы пытаются добиться «освобождения» территории хотя бы для того, чтобы не нарушалась техника безопасности. Они не теряют надежды вернуться на прежние рабочие места на рынках «Атлант» и «Алмаз».
Крупнейшие торговые площадки Ростовской области закрыли месяц назад. Утром 27 апреля туда нагрянули силовики и приостановили торговлю. Вскоре рынки признали незаконными, и тысячи предпринимателей остались без средств к существованию. Торговцы создали петицию против закрытия, которую всего за несколько дней подписали более 15 тысяч ростовчан. Однако никакого результата это не дало. Рынки по-прежнему стоят под охраной правоохранителей, территория пустует, а торговцы пытаются отстоять то, во что вложили не один миллион рублей.