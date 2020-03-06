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Мужчина погиб под колёсами поезда в Ростовской области

Мужчина погиб под колёсами поезда в Ростовской области
В Новочеркасске Ростовской области поезд насмерть сбил мужчину. Трагический случай произошёл в ночь на 11 марта на станции Локомотивстрой.

По предварительным данным, 34-летний местный житель нарушил правила поведения на железной дороге. В результате он попал под движущийся состав. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, - добавили в Южном СУТ СК России. - Все обстоятельства произошедшего устанавливают.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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