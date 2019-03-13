Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области местный житель погиб под колёсами поезда

В Ростовской области местный житель погиб под колёсами поезда
В Ростовской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Трагедия произошла в ночь на 15 марта на 1 255-м километре перегона Неклиновская — Матвеев-Курган. Погибший оказался 34-летним жителем Неклиновского района.

По предварительной информации, мужчина решил перебежать железную дорогу прямо перед идущим составом на красный сигнал светофора. Машинист, увидев человека, стал экстренно тормозить. Однако, к несчастью, поезд не успел вовремя остановиться и сбил пешехода. От полученных травм он скончался на месте.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены машинисты поезда, назначена судебно-медицинская экспертиза, - отметили в СУ СКР по Ростовской области.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.