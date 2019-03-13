В Ростовской области местный житель погиб под колёсами поезда



В Ростовской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Трагедия произошла в ночь на 15 марта на 1 255-м километре перегона Неклиновская — Матвеев-Курган. Погибший оказался 34-летним жителем Неклиновского района.



По предварительной информации, мужчина решил перебежать железную дорогу прямо перед идущим составом на красный сигнал светофора. Машинист, увидев человека, стал экстренно тормозить. Однако, к несчастью, поезд не успел вовремя остановиться и сбил пешехода. От полученных травм он скончался на месте.



- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены машинисты поезда, назначена судебно-медицинская экспертиза, - отметили в СУ СКР по Ростовской области.



Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.