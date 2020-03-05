В Новочеркасске 72-летний мужчина погиб под колесами поезда



В Новочеркасске 72-летний мужчина погиб под колесами поезда. Происшествие случилось 5 марта около 20:30 на станции «Локомотивстрой».



По предварительным данным, пенсионер не оценил расстояние до состава и начал переходить железнодорожные пути. В результате поезд сбил пожилого пешехода. От полученных травм он скончался на месте. Погибшим оказался 72-летний житель Новошахтинска.



– Проведен осмотр места происшествия, опрошены сотрудники станции. Устанавливают все обстоятельства произошедшего, – прокомментировали в Южном следственном управлении на транспорте СК России.