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В Новочеркасске 72-летний мужчина погиб под колесами поезда

В Новочеркасске 72-летний мужчина погиб под колесами поезда
В Новочеркасске 72-летний мужчина погиб под колесами поезда. Происшествие случилось 5 марта около 20:30 на станции «Локомотивстрой».

По предварительным данным, пенсионер не оценил расстояние до состава и начал переходить железнодорожные пути. В результате поезд сбил пожилого пешехода. От полученных травм он скончался на месте. Погибшим оказался 72-летний житель Новошахтинска.

– Проведен осмотр места происшествия, опрошены сотрудники станции. Устанавливают все обстоятельства произошедшего, – прокомментировали в Южном следственном управлении на транспорте СК России.

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