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Житель Ростовской области погиб под колёсами поезда

Житель Ростовской области погиб под колёсами поезда
В Ростовской области мужчина погиб под колёсами поезда. Случай произошёл 2 июля около 23:30 под Каменском-Шахтинским.

По железной дороге шёл состав направлением Мурманск — Анапа. Как рассказал следственной группе машинист, он увидел, как какой-то человек решил перебежать рельсы прямо перед поездом. Железнодорожник применил экстренное торможение, но, увы, расстояние оказалось слишком маленьким. Состав сбил мужчину. Им оказался 40-летний житель посёлка Глубокий. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

- В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены машинисты поезда, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Все детали происшествия устанавливаются. После проверки будет принято процессуальное решение.

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