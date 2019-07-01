Житель Ростовской области погиб под колёсами поезда



В Ростовской области мужчина погиб под колёсами поезда. Случай произошёл 2 июля около 23:30 под Каменском-Шахтинским.



По железной дороге шёл состав направлением Мурманск — Анапа. Как рассказал следственной группе машинист, он увидел, как какой-то человек решил перебежать рельсы прямо перед поездом. Железнодорожник применил экстренное торможение, но, увы, расстояние оказалось слишком маленьким. Состав сбил мужчину. Им оказался 40-летний житель посёлка Глубокий. От полученных травм он скончался на месте происшествия.



- В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены машинисты поезда, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.



Все детали происшествия устанавливаются. После проверки будет принято процессуальное решение.