Мужчина-пешеход погиб под колесами «Хендай Акцента» в Роcтовcкой облаcти
В Роcтовcкой облаcти водитель на «Хендай Акценте» сбил насмерть пешехода. Авария случилась около 19 часов 25 октября в хуторе Каменный Брод.
По предварительной версии, 24-летний парень на «Хендай Акценте» на улице Каменка сбил пешехода, который внезапно оказался на дороге.
- В результате случившегося 51-летний мужчина-пешеход скончался на месте происшествия, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
По факту аварии начата проверка.