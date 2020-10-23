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Мужчина-пешеход погиб под колесами «Хендай Акцента» в Роcтовcкой облаcти

Мужчина-пешеход погиб под колесами «Хендай Акцента» в Роcтовcкой облаcти
В Роcтовcкой облаcти водитель на «Хендай Акценте» сбил насмерть пешехода. Авария случилась около 19 часов 25 октября в хуторе Каменный Брод.

По предварительной версии, 24-летний парень на «Хендай Акценте» на улице Каменка сбил пешехода, который внезапно оказался на дороге.

- В результате случившегося 51-летний мужчина-пешеход скончался на месте происшествия, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По факту аварии начата проверка.

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