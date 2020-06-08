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В Батайске водитель «ВАЗа» насмерть сбил пешехода

В Батайске водитель «ВАЗа» насмерть сбил пешехода

Пешеход погиб под колёсами легковушки в Батайске. Авария произошла после полуночи 10 июня на улице Куйбышева.
34-летний водитель «ВАЗ-2112» двигался по левой полосе. В районе дома № 144 он сбил мужчину.
- По предварительным данным, пешеход переходил дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

В результате происшествия 27-летний мужчина скончался на месте, до приезда скорой помощи. По данному факту проводится проверка.

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