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Мертвым нашли разыскиваемого на Дону парня из Крыма

Мертвым нашли разыскиваемого на Дону парня из Крыма
Разыскиваемого в Ростовской области 16-летнего юношу нашли мертвым. Информация об этом поступила 9 декабря от правоохранительных органов.

Известно, что труп Ивана Б. нашли в одном из заброшенных домов в Севастополе. Он был в той же одежде, что и во время пропажи. По предварительным данным, на его теле не обнаружено следов насилия. Правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти парня.

Напомним, подросток пропал 26 ноября. На его поиски бросились волонтеры Лиза Алерт Крым, которые подключили к поискам коллег из Ростовской области, где также искали парня.

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