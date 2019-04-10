В Ростове нашли мертвым пропавшего парня



В Ростове-на-Дону нашли мертвым пропавшего парня. Труп Дмитрия М. обнаружили на железнодорожных путях в Октябрьском районе. Информацию об этом сообщает DonDay.



Дмитрия М. искали с 20 марта. В этот день он ушел из дома на улице Горшкова и пропал. Долгое время парня разыскивали близкие и родные.



10 апреля появилась информация, что молодого человека нашли мертвым. Обезглавленный труп парня обнаружили на железной дороге.



Причины трагедии пока неизвестны. Дмитрию М. было только 26 лет.