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В Ростове нашли мертвым пропавшего парня

В Ростове нашли мертвым пропавшего парня
В Ростове-на-Дону нашли мертвым пропавшего парня. Труп Дмитрия М. обнаружили на железнодорожных путях в Октябрьском районе. Информацию об этом сообщает DonDay.

Дмитрия М. искали с 20 марта. В этот день он ушел из дома на улице Горшкова и пропал. Долгое время парня разыскивали близкие и родные.

10 апреля появилась информация, что молодого человека нашли мертвым. Обезглавленный труп парня обнаружили на железной дороге.

Причины трагедии пока неизвестны. Дмитрию М. было только 26 лет.

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