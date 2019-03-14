Мертвым нашли пропавшего на Дону 26-летнего парня



Пропавший в Ростовской области почти неделю назад 26-летний парень найден мертвым. Об этом стало известно 16 марта.



Известно, что Андрей Москалев пропал в Пролетарском районе Донского региона 10 марта. Когда он не вернулся домой, обеспокоенные родственники забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам поискового отряда Лиза Алерт Юг.



Спустя неделю поисков поступила информация, что Андрея нашли мертвым. В настоящее время правоохранители выясняют, была ли насильственной смерть молодого человека.