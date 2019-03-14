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Мертвым нашли пропавшего на Дону 26-летнего парня

Мертвым нашли пропавшего на Дону 26-летнего парня
Пропавший в Ростовской области почти неделю назад 26-летний парень найден мертвым. Об этом стало известно 16 марта.

Известно, что Андрей Москалев пропал в Пролетарском районе Донского региона 10 марта. Когда он не вернулся домой, обеспокоенные родственники забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам поискового отряда Лиза Алерт Юг.

Спустя неделю поисков поступила информация, что Андрея нашли мертвым. В настоящее время правоохранители выясняют, была ли насильственной смерть молодого человека.

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