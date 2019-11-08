Мертвым нашли пропавшего в Ростове 31-летнего мужчину



Пропавшего в Ростове мужчину нашли мертвым. О местонахождении Вадима Масляникова ничего не было известно несколько дней.



Мужчина пропал в Ростове-на-Дону 6 ноября. Когда о подозрительном исчезновении мужчины узнали родственники, они обратились за помощью к волонтерам и написали заявление в полицию.



Несколько дней шли поиски. Днем 10 ноября волонтеры отряда «Лиза Алерт Юг» сообщили, что пропавший горожанин найден мертвым.



В обстоятельствах его гибели разбираются правоохранители.