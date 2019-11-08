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Мертвым нашли пропавшего в Ростове 31-летнего мужчину

Мертвым нашли пропавшего в Ростове 31-летнего мужчину
Пропавшего в Ростове мужчину нашли мертвым. О местонахождении Вадима Масляникова ничего не было известно несколько дней.

Мужчина пропал в Ростове-на-Дону 6 ноября. Когда о подозрительном исчезновении мужчины узнали родственники, они обратились за помощью к волонтерам и написали заявление в полицию.

Несколько дней шли поиски. Днем 10 ноября волонтеры отряда «Лиза Алерт Юг» сообщили, что пропавший горожанин найден мертвым.

В обстоятельствах его гибели разбираются правоохранители.

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