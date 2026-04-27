Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Люксовая иномарка врезалась в дерево на Большой Садовой в Ростове

Люксовый Mercedes врезался в дерево на главной улице Ростова-на-Дону. ДТП произошло вечером 27 апреля на Большой Садовой.


Иномарка на полном ходу врезалась в дерево, расположенное непосредственно возле здания Аппарата полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе.

Видимо, от удара пострадало не только само дерево, в которое въехал автомобиль, но и прилегающее молодое деревце, которое сильно наклонилось. Очевидцы, оперативно поделившиеся кадрами происшествия в социальных сетях, сообщают, что части автомобиля разлетелись по тротуару и проезжей части.

К счастью, по словам ростовчан, в результате аварии никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
Фото: Соцсети
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика