Люксовая иномарка врезалась в дерево на Большой Садовой в Ростове

Люксовый Mercedes врезался в дерево на главной улице Ростова-на-Дону. ДТП произошло вечером 27 апреля на Большой Садовой.Иномарка на полном ходу врезалась в дерево, расположенное непосредственно возле здания Аппарата полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе.Видимо, от удара пострадало не только само дерево, в которое въехал автомобиль, но и прилегающее молодое деревце, которое сильно наклонилось. Очевидцы, оперативно поделившиеся кадрами происшествия в социальных сетях, сообщают, что части автомобиля разлетелись по тротуару и проезжей части.К счастью, по словам ростовчан, в результате аварии никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы, которые выясняют обстоятельства произошедшего.