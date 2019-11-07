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Иномарка на скорости врезалась в дерево на обочине в Таганроге

Иномарка на скорости врезалась в дерево на обочине в Таганроге
В Таганроге иномарка на обочине врезалась в дерево. ДТП произошло вечером 8 ноября на улице Лизы Чайкиной.

О происшествии рассказали очевидцы в соцсетях. По словам свидетелей аварии, водитель «Мазды» не справился с управлением и на большой скорости выскочил на обочину, где врезался в дерево.



Местные жители утверждают, что водитель объезжал колесо на дороге. Так как автомобиль двигался на большой скорости, его занесло и выкинуло на обочину. Другие утверждают, что машина неслась по «встречке».

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На месте аварии работали спасатели и сотрудники ГИБДД.

Фото/видео: vk.com/taginfo

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