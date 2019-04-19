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Иномарка врезалась в дерево после ДТП в Ростове: пострадала пассажирка

Иномарка врезалась в дерево после ДТП в Ростове: пострадала пассажирка
В Ростове в результате ДТП пострадала 21-летняя девушка. Авария случилась в ночь на 21 апреля на улице Тимошенко.

По предварительной информации, 29-летний водитель «Хендай Акцент» не справился с управлением и врезался в «Мазду 3». От удара «Мазда» вылетела на обочину и врезалась в дерево.
- В результате происшествия пострадала 21-летняя пассажирка «Мазды», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - С травмами пострадавшую доставили в больницу.

24-летний водитель «Мазды» не пострадал. Сотрудники ГИБДД устанавливаю все обстоятельства аварии.

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