Иномарка врезалась в дерево после ДТП в Ростове: пострадала пассажирка



В Ростове в результате ДТП пострадала 21-летняя девушка. Авария случилась в ночь на 21 апреля на улице Тимошенко.



По предварительной информации, 29-летний водитель «Хендай Акцент» не справился с управлением и врезался в «Мазду 3». От удара «Мазда» вылетела на обочину и врезалась в дерево.

- В результате происшествия пострадала 21-летняя пассажирка «Мазды», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - С травмами пострадавшую доставили в больницу.



24-летний водитель «Мазды» не пострадал. Сотрудники ГИБДД устанавливаю все обстоятельства аварии.