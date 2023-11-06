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В Ростове легковушка на ходу провалилась в асфальт

В Ростове легковушка на ходу провалилась в асфальт
В Ростове-на-Дону легковушка на ходу провалилась в асфальт. Снимки местные жители опубликовали в соцсетях 6 ноября.

По словам горожан, «девятка» провалилась прямо посреди дороги на 13-й Линии. Вероятно, дорогу размыло из-за сильного ливня в донской столице. На кадрах видно, что на месте образовалась огромная яма.

- Через некоторое время с усилиями очевидцев машину оттуда вытащили, - добавили ростовчане.

При каких обстоятельствах машина застряла в пробоине, не сообщается. Спецслужбы оградили опасный участок.

Водителям нужно быть внимательнее на опасной территории, чтобы не угодить в «ловушку».
Фото: Соцсети.
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