В Ростове спустя несколько часов потушили крупный пожар на Северном

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростове удалось потушить крупный пожар на Северном спустя несколько часов. Пламя уничтожило около 500 квадратных метров жилья.Происшествие случилось 16 июля около 6:30. Загорелась одна из квартир в трехэтажном доме на улице Каракумской, 21. Местные, увидев столб дыма, поспешили вызвать пожарных. К моменту приезда спасателей огонь охватил около 500 квадратов. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.Спустя несколько минут пламя перекинулось на кровлю здания. Спустя полтора часа спасатели ликвидировали горение, еще через пару часов огонь был полностью потушен.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, пострадала хозяйка квартиры. С ожогами 62-летнюю женщину доставили в БСМП.