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Под колесами электрички «Ростов — Таганрог» оказался 48-летний мужчина

Под колесами электрички «Ростов — Таганрог» оказался 48-летний мужчина
Электропоезд маршрута Ростов - Таганрог сбил мужчину. Инцидент произошел 24 октября на станции «Темерник».

Вечером местный житель из Белокалитвинского района пересекал железнодорожные пути. В этот момент мимо проезжала электричка. Дончанин не отреагировал на звуковые сигналы и не сошел с опасного участка. Машинист не успел остановить поезд и сбил пешехода.

На место происшествия оперативно вызвали скорую помощь, поскольку пострадавший терял много крови.

- Мужчину госпитализировали с серьезными травмами, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

В больнице врачи диагностировали у него разрывы внутренних органов и травмы конечностей. В настоящее время медицинские работники Ростова оказывают ему всю необходимую помощь, борясь за его жизнь.
Фото: Дондей
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