Под колесами электрички «Ростов — Таганрог» оказался 48-летний мужчина

Фото: Дондей

Электропоезд маршрута Ростов - Таганрог сбил мужчину. Инцидент произошел 24 октября на станции «Темерник».Вечером местный житель из Белокалитвинского района пересекал железнодорожные пути. В этот момент мимо проезжала электричка. Дончанин не отреагировал на звуковые сигналы и не сошел с опасного участка. Машинист не успел остановить поезд и сбил пешехода.На место происшествия оперативно вызвали скорую помощь, поскольку пострадавший терял много крови.- Мужчину госпитализировали с серьезными травмами, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.В больнице врачи диагностировали у него разрывы внутренних органов и травмы конечностей. В настоящее время медицинские работники Ростова оказывают ему всю необходимую помощь, борясь за его жизнь.