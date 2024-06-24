Фото: Дондей

В Ростове пассажирский поезд сбил насмерть мужчину. Трагедия произошла 22 июня на станции Кизитеринка.По информации Управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, 43-летний житель Ростова переходил железнодорожные пути в неположенном месте. В этот момент по путям проезжал пассажирский поезд «Москва — Казань — Анапа». Пешеход не отреагировал на сигналы машиниста, столкновения избежать не удалось. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.Как уточнили в ведомстве, причиной гибели стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.По информации источника DonDay, на момент происшествия мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.