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В Ростове пассажирский поезд сбил насмерть мужчину

В Ростове пассажирский поезд сбил насмерть мужчину
В Ростове пассажирский поезд сбил насмерть мужчину. Трагедия произошла 22 июня на станции Кизитеринка.

По информации Управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, 43-летний житель Ростова переходил железнодорожные пути в неположенном месте. В этот момент по путям проезжал пассажирский поезд «Москва — Казань — Анапа». Пешеход не отреагировал на сигналы машиниста, столкновения избежать не удалось. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Как уточнили в ведомстве, причиной гибели стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

По информации источника DonDay, на момент происшествия мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: Дондей
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