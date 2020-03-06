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Под Таганрогом электричка сбила легковушку

Под Таганрогом электричка сбила легковушку
В Ростовской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и электрички. Происшествие случилось около 13 часов 10 марта.

Как рассказали в пресс-службе СКЖД, на перегоне Морская — Таганрог водитель машины выскочил перед движущимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но остановить поезд не успел. В результате электричка врезалась в легковушку.

К счастью, ни один человек не пострадал. В результате ДТП пригородный поезд Ростов — Таганрог задержался на 12 минут.

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