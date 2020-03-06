Под Таганрогом электричка сбила легковушку



В Ростовской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и электрички. Происшествие случилось около 13 часов 10 марта.



Как рассказали в пресс-службе СКЖД, на перегоне Морская — Таганрог водитель машины выскочил перед движущимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но остановить поезд не успел. В результате электричка врезалась в легковушку.



К счастью, ни один человек не пострадал. В результате ДТП пригородный поезд Ростов — Таганрог задержался на 12 минут.