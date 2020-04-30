Из-за сильного дождя в Ростове-на-Дону затопило несколько улиц

В Ростове множество улиц и домов оказались под водой из-за сильного дождя. Ливень застал ростовчан врасплох в воскресенье, 3 мая.На улице Ленина, возле многоэтажного дома № 109/5, из-за поднявшегося уровня воды в ручье, расположенном неподалеку, образовалось целое озеро. В итоге близлежащие к зданию территории и даже подвалы сильно затопило. Спасатели более трех часов пытались откачать воду и справились с задачей только к вечеру.Во многих домах и на участках донской столицы происходили подобные происшествия. Дворы затопило в переулке Узбекском, а также на улицах Пешкова и Гурьевской. Высаженные растения смывало потоком воды, а ее уровень в подвалах поднимался с огромной скоростью.Как сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону, спасатели произвели откачку воды на затопленных участках, и ситуация в настоящее время стабилизирована.