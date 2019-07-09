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Центр Шахт затопило после дождя

Центр Шахт затопило после дождя

Центр города Шахты оказался под водой после сильного ливня, который обрушился на город 11 июля.

Уровень воды на одной из центральных улиц Шишкина поднялся до уровня колен прохожих. Нелегко пришлось и автомобилистам. Несколько автомобилей заглохли и не смогли продолжить движение.

По словам местных жителей, дождь длился всего пару часов, но этого оказалось достаточно, чтобы затопить улицы. Ливнёвки не справились с количеством осадков.

Напомним, что по данным Гидрометцентра в Ростовской области до 13 июля прогнозируются сильные дожди, ливни с грозой и градом. Порывы ветра могут достигать 20-23 м/с.

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