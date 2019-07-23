Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове из-за сильного дождя затопило несколько улиц

В Ростове из-за сильного дождя затопило несколько улиц
Непродолжительный, но сильный дождь 25 июля обернулся настоящей катастрофой для жителей нескольких улиц Ростова.

Наиболее сложная ситуация сложилась на улицах Горького, Орбитальной, Беляева, проспекте Королева и Днепровском переулке. Дороги на этих улицах превратились в настоящие реки, автомобили с трудом преодолевали водные преграды, не говоря уже о пешеходах. Кроме того, затопило парковку торгового центра «Парк» на бульваре Комарова.

На пересечении улицы Малиновского и проспекта Стачки, по словам местных жителей, уровень воды на проезжей достигал порядка 35 сантиметров. Пешеходы переходили дорогу по колено в воде.


Видео: vk.com/rostov_rnd

По прогнозам синоптиков, дожди будут идти в Ростове ближайшие два дня, а значит, ростовчанам предстоит преодолеть ещё ни одно препятствие. Каждый более или менее сильный дождь становится для донской столицы настоящим бедствием. Существующие в городе ливневки не справляются с потоками воды и за короткое время улицы превращаются в реки.

Три года назад, летом 2016 года, сильный дождь привёл не только к подтоплениям, поломанным деревьям и заваленным грязью и хламом улицам, но и к настоящей трагедии. В результате непогоды погибла 14-летняя девочка. Школьница пыталась перейти дорогу на пересечении проспекта Будённовского и улицы Пушкинской. Потоком воды её сбило с ног и затощило под припаркованный автомобиль. Девочка захлебнулась.




Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.