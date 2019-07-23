В Ростове из-за сильного дождя затопило несколько улиц



Непродолжительный, но сильный дождь 25 июля обернулся настоящей катастрофой для жителей нескольких улиц Ростова.



Наиболее сложная ситуация сложилась на улицах Горького, Орбитальной, Беляева, проспекте Королева и Днепровском переулке. Дороги на этих улицах превратились в настоящие реки, автомобили с трудом преодолевали водные преграды, не говоря уже о пешеходах. Кроме того, затопило парковку торгового центра «Парк» на бульваре Комарова.



На пересечении улицы Малиновского и проспекта Стачки, по словам местных жителей, уровень воды на проезжей достигал порядка 35 сантиметров. Пешеходы переходили дорогу по колено в воде.





Видео: vk.com/rostov_rnd



По прогнозам синоптиков, дожди будут идти в Ростове ближайшие два дня, а значит, ростовчанам предстоит преодолеть ещё ни одно препятствие. Каждый более или менее сильный дождь становится для донской столицы настоящим бедствием. Существующие в городе ливневки не справляются с потоками воды и за короткое время улицы превращаются в реки.



Три года назад, летом 2016 года, сильный дождь привёл не только к подтоплениям, поломанным деревьям и заваленным грязью и хламом улицам, но и к настоящей трагедии. В результате непогоды погибла 14-летняя девочка. Школьница пыталась перейти дорогу на пересечении проспекта Будённовского и улицы Пушкинской. Потоком воды её сбило с ног и затощило под припаркованный автомобиль. Девочка захлебнулась.









