Из-за неисправной проводки в Ростовской области сгорели сразу два дома

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

В Ростовской области 11 сентября зарегистрировано два пожара, причиной которых стало короткое замыкание электропроводки. Об этом сообщили в ГУ МЧС Ростовской областиПервый инцидент произошел в хуторе Большая Кирсановка Матвеево-Курганского района. Возгорание началось в доме, когда хозяйка и ее ребенок спали. Женщину разбудил запах дыма. Выяснилось, что загорелся удлинитель, к которому был подключен электрообогреватель. Она взяла ребенка и покинула горящий дом. Прибывшие на место происшествия шесть пожарных на двух машинах локализовали огонь на площади четырех квадратных метров.Второй случай произошел в хуторе Кочеванчик Азовского района, на улице Садовой. В момент возгорания хозяйка находилась во дворе. Она услышала странные хлопки и решила проверить дом. Женщина обнаружила, что в ванной комнате горит электрическая розетка. Семь пожарных с использованием двух единиц техники ликвидировали пламя, охватившее двадцать квадратных метров.Представители экстренных служб напоминают жителям Ростовской области о необходимости регулярной проверки электропроводки и электроприборов. Не рекомендуется оставлять включенные электроприборы без надзора.