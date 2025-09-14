Новости
Из-за неисправной проводки в Ростовской области сгорели сразу два дома

В Ростовской области 11 сентября зарегистрировано два пожара, причиной которых стало короткое замыкание электропроводки. Об этом сообщили в ГУ МЧС Ростовской области

Первый инцидент произошел в хуторе Большая Кирсановка Матвеево-Курганского района. Возгорание началось в доме, когда хозяйка и ее ребенок спали. Женщину разбудил запах дыма. Выяснилось, что загорелся удлинитель, к которому был подключен электрообогреватель. Она взяла ребенка и покинула горящий дом. Прибывшие на место происшествия шесть пожарных на двух машинах локализовали огонь на площади четырех квадратных метров.

Второй случай произошел в хуторе Кочеванчик Азовского района, на улице Садовой. В момент возгорания хозяйка находилась во дворе. Она услышала странные хлопки и решила проверить дом. Женщина обнаружила, что в ванной комнате горит электрическая розетка. Семь пожарных с использованием двух единиц техники ликвидировали пламя, охватившее двадцать квадратных метров.

Представители экстренных служб напоминают жителям Ростовской области о необходимости регулярной проверки электропроводки и электроприборов. Не рекомендуется оставлять включенные электроприборы без надзора.
Фото: ГУ МЧС Ростовской области
