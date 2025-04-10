Короткое замыкание стало причиной каждого третьего пожара

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

По данным Главного управления МЧС по Ростовской области, причиной трех пожаров, зафиксированных на этой неделе, стала неисправная электропроводка.Первый инцидент произошел в хуторе Ильичевка, где в жилом доме произошло короткое замыкание. Огонь распространился мгновенно, охватив все здание. Четыре спасателя и одна единица техники боролись с огнем и ликвидировали возгорание на площади 49 квадратных метров. К сожалению, дом был полностью уничтожен пламенем.Второй случай произошел в городе Шахты на улице Рожкова 8 апреля. Там возгорание летней кухни было вызвано перегрузкой электросети и последующим коротким замыканием. Четыре сотрудника МЧС и одна автоцистерна работали на месте происшествия.Третий инцидент произошел также 8 апреля, но уже в Сальском районе в селе Сандата. Женщина, находившаяся во дворе, услышала характерный треск и почувствовала запах дыма. Источником оказался пожар в хозяйственной постройке.Несмотря на оперативные действия четырех пожарных и одной автоцистерны, постройка полностью сгорела, оставив после себя лишь обгоревшие стены. В ГУ МЧС подчеркнули, что причиной всех трех пожаров стала изношенная электропроводка.