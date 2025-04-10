Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Короткое замыкание стало причиной каждого третьего пожара

Короткое замыкание стало причиной каждого третьего пожара
По данным Главного управления МЧС по Ростовской области, причиной трех пожаров, зафиксированных на этой неделе, стала неисправная электропроводка.

Первый инцидент произошел в хуторе Ильичевка, где в жилом доме произошло короткое замыкание. Огонь распространился мгновенно, охватив все здание. Четыре спасателя и одна единица техники боролись с огнем и ликвидировали возгорание на площади 49 квадратных метров. К сожалению, дом был полностью уничтожен пламенем.

Второй случай произошел в городе Шахты на улице Рожкова 8 апреля. Там возгорание летней кухни было вызвано перегрузкой электросети и последующим коротким замыканием. Четыре сотрудника МЧС и одна автоцистерна работали на месте происшествия.

Третий инцидент произошел также 8 апреля, но уже в Сальском районе в селе Сандата. Женщина, находившаяся во дворе, услышала характерный треск и почувствовала запах дыма. Источником оказался пожар в хозяйственной постройке.

Несмотря на оперативные действия четырех пожарных и одной автоцистерны, постройка полностью сгорела, оставив после себя лишь обгоревшие стены. В ГУ МЧС подчеркнули, что причиной всех трех пожаров стала изношенная электропроводка.
Фото: ГУ МЧС Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.