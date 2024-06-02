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В Ростовской области в ДТП пострадали трое взрослых и двое детей

В Ростовской области в ДТП пострадали трое взрослых и двое детей
В Каменском районе Ростовской области в ДТП пострадали трое взрослых и двое детей. Происшествие случилось на трассе М-4 «Дон».

Около 16:00 по автодороге ехал 36-летний мужчина на автомобиле «Эксид». По предварительным данным, водитель не справился над управлением машиной. Транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.

В региональном УГИБДД сообщили, что в результате ДТП пострадали дети 2-х и 4-х лет. Травмы получили 31-летний и 61-летний пассажиры, а также водитель. Пострадавших доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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