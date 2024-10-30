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В Ростовской области в крупной аварии с грузовым автомобилем погибли два человека

В Ростовской области в крупной аварии с грузовым автомобилем погибли два человека
В Ростовской области в крупной аварии с грузовым автомобилем погибли два человека. Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось 29 октября в Матвеево-Курганском районе.

На трассе около хутора Колесниково 34-летний водитель «Рено Логана» выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом, которым управлял 61-летний мужчина. Из-за сильного удара с легковушкой водитель грузовика потерял контроль над транспортом, и большегруз врезался в «Шевроле Круз».

Очевидцы вызвали спасательную службу, чтобы ликвидировать последствия аварии на проезжей части.

Как добавили в региональной Госавтоинспекции, водитель и 58-летний пассажир «Логана» погибли в результате дорожной аварии.

Кроме того, по уточненной информации от ведомства, двоих пассажиров "Шевроле Круз" осмотрели врачи. Однако значительных травм не было обнаружено. Госпитализация не проводилась.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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