Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области в крупной аварии с грузовым автомобилем погибли два человека. Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось 29 октября в Матвеево-Курганском районе.На трассе около хутора Колесниково 34-летний водитель «Рено Логана» выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом, которым управлял 61-летний мужчина. Из-за сильного удара с легковушкой водитель грузовика потерял контроль над транспортом, и большегруз врезался в «Шевроле Круз».Очевидцы вызвали спасательную службу, чтобы ликвидировать последствия аварии на проезжей части.Как добавили в региональной Госавтоинспекции, водитель и 58-летний пассажир «Логана» погибли в результате дорожной аварии.Кроме того, по уточненной информации от ведомства, двоих пассажиров "Шевроле Круз" осмотрели врачи. Однако значительных травм не было обнаружено. Госпитализация не проводилась.