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Два рыбака без вести пропали в Ростовской области

Два рыбака без вести пропали в Ростовской области
Фото: Олег - слева, Дмитрий - справа.

В Ростовской области разыскивают без вести пропавших больше месяца назад рыбаков. Жители Новошахтинска Дмитрий Михайлов и его друг Олег Башмаков бесследно пропали 16 ноября, уехав на рыбалку в Сальский район.

Мужчины отправились по реке Маныч на лодке, домой они так и не вернулись. Спустя день их плавсредство нашли в районе острова Бугинского. Все силы были брошены на поиски мужчин, но ни утонувших тел, ни ружей с патронами, которые были с собой у рыбаков, так и не было найдено.

Родственники пропавших надеются найти их живыми, поэтому обращаются ко всем неравнодушным.

Особые приметы Дмитрия: шрамы на тыльной стороне правой руки в области мизинца и на левой ноге в области колена.

Если вы владеете какой-либо информацией, сообщите по телефонам: +7-938-127-80-41 или 102.

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