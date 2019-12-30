Два рыбака без вести пропали в Ростовской области



Фото: Олег - слева, Дмитрий - справа.



В Ростовской области разыскивают без вести пропавших больше месяца назад рыбаков. Жители Новошахтинска Дмитрий Михайлов и его друг Олег Башмаков бесследно пропали 16 ноября, уехав на рыбалку в Сальский район.



Мужчины отправились по реке Маныч на лодке, домой они так и не вернулись. Спустя день их плавсредство нашли в районе острова Бугинского. Все силы были брошены на поиски мужчин, но ни утонувших тел, ни ружей с патронами, которые были с собой у рыбаков, так и не было найдено.



Родственники пропавших надеются найти их живыми, поэтому обращаются ко всем неравнодушным.



Особые приметы Дмитрия: шрамы на тыльной стороне правой руки в области мизинца и на левой ноге в области колена.



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