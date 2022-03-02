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Двое детей пострадали в ДТП с «перевертышем» по дороге из Ростова в Москву

Двое детей пострадали в ДТП с «перевертышем» по дороге из Ростова в Москву
На трассе М-4 «Дон» двое несовершеннолетних пострадали в жуткой аварии. ДТП произошло ночью 4 марта в Воронежской области.

По предварительным данным, 43-летний москвич ехал на «Тойоте Лэнд Крузер» из Ростова в Москву. В салоне находились двое детей. В пути шофер не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. От удара в машине вылетели стекла, и сильно смялась крыша. К сожалению, без травм не удалось обойтись.

- В больницу с повреждениями отправлены пассажиры иномарки, 17-летняя девочка и 11-летний мальчик, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

О состоянии здоровья водителя ничего не известно.
Фото: ГУ МВД по Воронежской области.
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