Двое детей пострадали в ДТП с «перевертышем» по дороге из Ростова в Москву

Фото: ГУ МВД по Воронежской области.

На трассе М-4 «Дон» двое несовершеннолетних пострадали в жуткой аварии. ДТП произошло ночью 4 марта в Воронежской области.По предварительным данным, 43-летний москвич ехал на «Тойоте Лэнд Крузер» из Ростова в Москву. В салоне находились двое детей. В пути шофер не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. От удара в машине вылетели стекла, и сильно смялась крыша. К сожалению, без травм не удалось обойтись.- В больницу с повреждениями отправлены пассажиры иномарки, 17-летняя девочка и 11-летний мальчик, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.О состоянии здоровья водителя ничего не известно.