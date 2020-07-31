На трассе М-4 «Дон» три человека пострадали в ДТП по дороге в Москву

На трассе М-4 «Дон» три человека пострадали в ДТП в Воронежской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось 3 августа на 651-м километре автодороги.По предварительным данным, 28-летний водитель «ВАЗ-21150» выехал на «встречку», где врезался в иномарку «Мазда 6», за рулем которой был 34-летний мужчина. Удар был таким, что у отечественного авто снесло всю переднюю часть.- В результате аварии пострадали водитель ВАЗа, а также его 29-летний и 24-летняя пассажиры, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Пострадавшие доставлены в больницу.