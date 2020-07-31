Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На трассе М-4 «Дон» три человека пострадали в ДТП по дороге в Москву

На трассе М-4 «Дон» три человека пострадали в ДТП по дороге в Москву
На трассе М-4 «Дон» три человека пострадали в ДТП в Воронежской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось 3 августа на 651-м километре автодороги.

По предварительным данным, 28-летний водитель «ВАЗ-21150» выехал на «встречку», где врезался в иномарку «Мазда 6», за рулем которой был 34-летний мужчина. Удар был таким, что у отечественного авто снесло всю переднюю часть.

- В результате аварии пострадали водитель ВАЗа, а также его 29-летний и 24-летняя пассажиры, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Пострадавшие доставлены в больницу.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.