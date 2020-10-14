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В Ростове из-за ДТП с «Мерседесом» парализовано движение на Ворошиловском проспекте

В Ростове из-за ДТП с «Мерседесом» парализовано движение на Ворошиловском проспекте
В Ростове на Ворошиловском проспекте из-за ДТП с «Мерседесом» образовалась пробка. Информацию об этом 16 октября в соцсетях опубликовали горожане.

На Ворошиловском проспекте перед улицей Садовой произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-2110» с «Мерседесом CLS ». Информации о пострадавших пока нет. Из-за аварии от улицы Садовой до площади Гагарина по Ворошиловскому парализовано движение. Происшествие отразилось и на близлежащих улицах. Так, от переулка Халтуринского до проспекта Ворошиловского образовалась пробка на улице Максима Горького и на улице Варфоломеева на участке от Буденновского до Ворошиловского проспектов. На этих отрезках машины двигаются со скоростью 3-5 километров в час. Автомобилистам лучше выбирать пути объезда, чтобы не стоять в пробке.

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