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Движение на улице Нансена в Ростове парализовано из-за ДТП

Движение на улице Нансена в Ростове парализовано из-за ДТП

В Ростове-на-Дону на улице Нансена произошла авария, в результате которой образовалась значительная пробка. Свидетели происшествия опубликовали видео с места события в социальных сетях.

Дорожно-транспортное происшествие произошло примерно в 9:40 у дома номер 135/11. Судя по представленным записям, произошло столкновение как минимум трех автомобилей: двух легковых и одного грузовика. В итоге одно из легковых авто оказалось на встречной полосе, получив разбитое лобовое стекло и поврежденный бампер. Вторая легковушка была зажата грузовиком у обочины.

Все участники ДТП получили серьезные повреждения. По информации Госавтоинспекции Ростовской области, никто в результате аварии не пострадал.

Авария создала значительные заторы на этом участке дороги, достигающие двух километров в обе стороны. Водителям рекомендуется искать альтернативные маршруты и по возможности избегать поездок в этом районе.
Фото: Яндекс.Карты
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