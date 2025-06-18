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ДТП с «перевертышем» сковало движение на М-4 «Дон» в Ростовской области

ДТП с «перевертышем» сковало движение на М-4 «Дон» в Ростовской области

На автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области сформировался значительный затор из-за аварии, где транспортное средство совершило опрокидывание. По данным сервиса «Яндекс.Карты», длина пробки составляет более 12 километров.

По свидетельству очевидцев, инцидент случился утром 18 июня вблизи поселка Новоперсиановский, где перевернулся автомобиль, взятый в аренду. Вследствие ДТП одна из полос, ведущих в направлении Ростова-на-Дону, оказалась полностью перекрыта.

Начало затора фиксируется в окрестностях хутора Аюта, а его окончание – у поселка Новоперсиановский.

Водителям рекомендуется принимать во внимание данную обстановку при выборе маршрута и заранее рассмотреть альтернативные пути объезда.
Фото: Яндекс.Карты
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