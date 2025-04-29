В Ростове микрорайон Каменка сковала пробка из-за ДТП с фурой

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В районе Каменка города Ростова-на-Дону ДТП существенно осложнило перемещение автомобилей. По данным сервиса «Яндекс.Карты», сформировавшаяся пробка растянулась более чем на три километра.По словам очевидцев, на стыке улиц Вавилова и Таганрогской произошло столкновение грузового автомобиля с припаркованным легковым транспортом. В результате этого грузовик заблокировал одну из полос движения, что вызвало сложности с проездом.Этот инцидент вызвал возникновение автомобильной пробки. Затор, имеющий протяженность свыше трех километров, берет начало от съезда с проспекта Ленина на улицу Немировича-Данченко и продолжается до пересечения Вавилова и Таганрогской.Водителям рекомендуется заранее рассмотреть альтернативные варианты маршрута и объездные пути, чтобы сократить время пребывания в заторе.