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Директора филиала Ростовской станции по борьбе с болезнями животных подозревают в получении взятки

Директора филиала Ростовской станции по борьбе с болезнями животных подозревают в получении взятки

В Сальске директора филиала ГБУ РО "Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных с ПО" подозревают в получении взятки. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.

По версии следствия, мужчина пользовался своим положением и обещал своим сотрудникам взять их “под крыло”. Однако, не просто так, а за определенную сумму. С января 2020-го по сентябрь прошлого года от подчиненных за покровительство по службе он получил в общей сложности более полумиллиона рублей.

На него завели уголовное дело по семи эпизодам получения взятки. Сейчас мужчина находится в СИЗО. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Фото: letnews.ru
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