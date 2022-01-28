Директора филиала Ростовской станции по борьбе с болезнями животных подозревают в получении взятки

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В Сальске директора филиала ГБУ РО "Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных с ПО" подозревают в получении взятки. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.По версии следствия, мужчина пользовался своим положением и обещал своим сотрудникам взять их “под крыло”. Однако, не просто так, а за определенную сумму. С января 2020-го по сентябрь прошлого года от подчиненных за покровительство по службе он получил в общей сложности более полумиллиона рублей.На него завели уголовное дело по семи эпизодам получения взятки. Сейчас мужчина находится в СИЗО. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.