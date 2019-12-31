Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове по подозрению в получении взятки задержаны трое ветеринарных врачей

В Ростове по подозрению в получении взятки задержаны трое ветеринарных врачей
В Ростове сотрудники ФСБ задержали троих ветеринарных врачей по подозрению в получении взятки.

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника отдела ветеринарного контроля и организационно-правовой работы ГБУ РО «Ростовская городская станция по борьбе с болезнями животных» и двух ветеринарных врачей.

По версии следствия, подозреваемые с ноября 2019 года получали взятки от представителя коммерческой компании. За вознаграждение специалисты выписывали ветеринарные документы без проверок. Кроме того, сотрудники станции по борьбе с болезнями животных закрывали глаза на нарушение ветеринарных правил.
- В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева.

В настоящее время выполняются следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.