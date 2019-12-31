В Ростове по подозрению в получении взятки задержаны трое ветеринарных врачей



В Ростове сотрудники ФСБ задержали троих ветеринарных врачей по подозрению в получении взятки.



Уголовное дело возбуждено в отношении начальника отдела ветеринарного контроля и организационно-правовой работы ГБУ РО «Ростовская городская станция по борьбе с болезнями животных» и двух ветеринарных врачей.



По версии следствия, подозреваемые с ноября 2019 года получали взятки от представителя коммерческой компании. За вознаграждение специалисты выписывали ветеринарные документы без проверок. Кроме того, сотрудники станции по борьбе с болезнями животных закрывали глаза на нарушение ветеринарных правил.

- В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева.



В настоящее время выполняются следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.