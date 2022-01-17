В Ростове полицейского подозревают в получении взятки

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В Ростове-на-Дону на сотрудника полиции завели уголовное дело по подозрению в получении взятки. Он вынудил задержанного заплатить ему больше полумиллиона рублей. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.По версии следствия, в сентябре прошлого года полицейский вынудил задержанного заплатить 800 тысяч рублей. Сумма являлась платой за то, чтобы на гражданина не заводили дело за преступление, которого он и так не совершал. Речь шла о незаконном обороте наркотических средств. Вместе с тем задержанный подлежал административной ответственности, но никак не уголовной. К тому же “решаемый” вопрос не входил в обязанности подозреваемого.В отношении бывшего правоохранителя возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Ему грозит до шести лет лишения свободы.