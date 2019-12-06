Дезориентированную женщину разыскивают в Ростовской области



В Ростовской области пропала 47-летняя женщина. Людмила Рубашкина пропала 6 декабря в Тацинском районе. Около 11 часов она вышла из своего дома в посёлке Быстрогорский и не вернулась. Уже около трёх дней никто не знает, где она находится.



Людмила уже пропала весной 2019 года. В тот раз её обнаружили сотрудники автовокзала, которые связались с поисковиками. Куда она направилась в этот раз, неизвестно. В ориентировке сообщается, что она нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве. Женщина может находиться в любом районе Ростовской области.



Её рост — примерно 170 сантиметров, телосложение среднее. У Рубашкиной тёмно-русые волосы с сединой и серо-голубые глаза.



В день пропажи она была одета в болоньевые штаны (возможно, сверху клетчатая юбка), чёрную куртку, коричневую шапку и чёрные ботинки. При себе у неё сумка и документы на своё имя.



Если вы знаете, где может находиться Людмила Рубашкина, сообщите по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.