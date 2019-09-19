Женщину, нуждающуюся в медпомощи, около десяти дней разыскивают в Ростовской области



Нуждающуюся в медицинской помощи женщину разыскивают в Ростовской области. Инна Марусян пропала в Батайске. Информация о её поиске появилась 24 сентября. Её местонахождение неизвестно с 15 сентября. В ориентировке, размещённой на портале поискового отряда «Лиза Алерт Юг», отмечается, что она может находиться в любом районе региона. Родственники 38-летней женщины сообщили, что она нуждается в медицинской помощи.



У неё светлые волосы и голубые глаза. Рост — примерно 176 сантиметров, телосложение худощавое.



В день пропажи Инна была одета тёмно-синюю юбку до колен, разноцветную блузку и куртку бежевого цвета. При себе имела красную сумку.



Неравнодушных людей просят принять участие в поисках. Если вы встречали женщину на фото, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.