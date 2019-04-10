В Ростовской области без вести пропала 46-летняя женщина



В Ростовской области неделю ищут пропавшую без вести 46-летнюю женщину. Людмила Рубашкина пропала 6 апреля в Тацинском районе.



Как сообщает поисковой отряд Лиза Алерт Юг, женщина пропала в поселке Углегорском. Когда она не вернулась домой, родственники забили тревогу и обратились за помощью к добровольцам. Сейчас волонтеры прочесывают окрестности и расклеивают ориентировки в надежде на то, что кто-нибудь мог видеть разыскиваемую.



На вид ей около 46-48 лет, рост 169 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы с сединой, глаза серо-голубые. В чем была одета Людмила, неизвестно.



Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Людмилы Рубашкиной, просьба обратиться по телефону: 8 800 700 54 52.