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В Ростовской области пропала без вести 57-летняя женщина

В Ростовской области пропала без вести 57-летняя женщина
На Дону разыскивают пропавшую без вести 57-летнюю жительницу Шахта.

Светлана Выборная (Сидорова) утром 27 января вышла из своего дома на улице Березовой и обратно не вернулась. Сначала родственники пытались найти женщину самостоятельно, но когда поиски не дали результатов, они обратились в полицию.

Сейчас к розыску подключились поисковики из отряда «Лиза Алерт Юг». Волонтёры сообщили, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Согласно ориентировке, рост женщины около 155 – 160 сантиметров. У Светланы Выборной среднее телосложение, светло-русые волосы с проседью, серые глаза. Когда она вышла из дома, на ней была надета вязаная серо-бордовая юбка, серый пуховик до колен, сиреневая вязаная шапка. На ногах - чёрные сапоги.

Всех, кто видел Светлану Выборную или знает, где она может находиться, просят сообщить по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.

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