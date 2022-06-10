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Четыре человека пострадали в ДТП на трассе Ростов - Азов

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе Ростов - Азов
На трассе в Ростовской области четыре человека пострадали в аварии. ДТП случилось днем 13 июня на автодороге Ростов - Азов.

По предварительной информации, 85-летний мужчина за рулем «Хендай Туссан» ехал по трассе. В какой-то момент он на скорости врезался в машину «Киа К5» под управлением 37-летнего водителя. От мощного удара иномарки разлетелись в разные стороны.

- В результате аварии пострадали четыре человека, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Они получили различные травмы и были доставлены в городскую больницу.
Фото: istokphoto.
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