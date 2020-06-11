На трассе Ростов-Азов четыре человека пострадали в ДТП

Четыре человека попали в больницу после ДТП на трассе Ростов-Азов. Происшествие случилось 13 июня на 12-м километре.По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 39-летний водитель «Митсубиси Грандис» на скользкой дороге не справился с управлением и въехал сначала ограждение, а затем в автомобиль марки «Хендай Портер».- В результате аварии пострадали четыре человека из минивэна, - уточнили в ведомстве. - В медучреждение с травмами доставили девочек 11 и 15 лет, а также 18-летнюю и 36-летнюю пассажирок авто.По факту происшествия проводится проверка.