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На трассе Ростов-Азов четыре человека пострадали в ДТП

На трассе Ростов-Азов четыре человека пострадали в ДТП
Четыре человека попали в больницу после ДТП на трассе Ростов-Азов. Происшествие случилось 13 июня на 12-м километре.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 39-летний водитель «Митсубиси Грандис» на скользкой дороге не справился с управлением и въехал сначала ограждение, а затем в автомобиль марки «Хендай Портер».

- В результате аварии пострадали четыре человека из минивэна, - уточнили в ведомстве. - В медучреждение с травмами доставили девочек 11 и 15 лет, а также 18-летнюю и 36-летнюю пассажирок авто.

По факту происшествия проводится проверка.

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