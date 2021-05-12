На трассе под Новочеркасском два человека пострадали в ДТП

Под Новочеркасском два человека пострадали в аварии. ДТП случилось вечером 13 мая.По предварительным данным, 65-летний мужчина за рулем иномарки «Хендай Акцент» ехал по трассе Новочеркасск - Багаевская. В какой-то момент он не уступил дорогу «ВАЗ-2110» и врезался в него. От сильного удара отечественную машину отбросило в дерево.- В результате аварии пострадали 30-летний водитель ВАЗа и пассажирка иномарки, - сообщили в УГИБДД Новочеркасска.Мужчине оказали медпомощь на месте происшествия, а женщину с травмами доставили в местную больницу.