Часть Новочеркасска осталась без света из-за ДТП

Фото: соцсети Юрия Лысенко.

В Новочеркасске микрорайон остался без электричества из-за аварии. ДТП случилось 21 июля около 18:00.Этим вечером водитель легковушки на полном ходу врезался в опору ЛЭП. Удар был настолько сильным, что столб завалился, повиснув на проводах. Вероятно, именно из-за этого обесточены оказались сотни домов.Как сообщил глава администрации казачьей столицы, на место прибыли энергетики. В ближайшее время подачу электричества восстановят.Пострадал ли водитель в ДТП, неизвестно. В донской Госавтоинспекции аварию не прокомментировали.