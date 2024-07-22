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Часть Новочеркасска осталась без света из-за ДТП

Часть Новочеркасска осталась без света из-за ДТП
В Новочеркасске микрорайон остался без электричества из-за аварии. ДТП случилось 21 июля около 18:00.

Этим вечером водитель легковушки на полном ходу врезался в опору ЛЭП. Удар был настолько сильным, что столб завалился, повиснув на проводах. Вероятно, именно из-за этого обесточены оказались сотни домов.

Как сообщил глава администрации казачьей столицы, на место прибыли энергетики. В ближайшее время подачу электричества восстановят.

Пострадал ли водитель в ДТП, неизвестно. В донской Госавтоинспекции аварию не прокомментировали.
Фото: соцсети Юрия Лысенко.
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