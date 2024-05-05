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На Шолохова в Ростове водитель легковушки пострадал, врезавшись в столб

На Шолохова в Ростове водитель легковушки пострадал, врезавшись в столб
В Ростове 24-летний парень пострадал в ДТП. Авария произошла после полуночи 5 мая в районе старого аэропорта.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, около 01:00 водитель «ВАЗ-2114» ехал по проспекту Шолохова. Когда он приближался к дома № 260, то не справился с управлением. Машину на полном ходу занесло, затем она врезалась в столб.

Удар был настолько сильным, что переднюю часть легковушки разворотило, стекла разбились. Казалось, у водителя почти не осталось шансов на жизнь. Однако медики успели доставить 24-летнего парня в больницу. За его жизнь борются почти сутки.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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