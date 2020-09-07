В Новочеркасске пьяный парень на легковушке врезался в опору ЛЭП

Нетрезвый водитель “Лады Калины” врезался в опору ЛЭП. ДТП произошло вечером в Новочеркасске 8 сентября на улице Трамвайной, 6.По предварительным данным, водитель нарушил правила дорожного движения на проезжей части и наехал на опору ЛЭП. Скорее всего, шофер сдавал назад и просто не заметил столб.- В результате аварии никто не пострадал, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.Машина получила серьезные механические повреждения. Весь багажник легковушки оказался сплющенным. Вероятно, что автомобиль не подлежит ремонту. Удивительно, как при таких повреждениях водителю удалось избежать травм.