Фото: Дондей

Семь беспилотников сбили над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.Дежурные средства ПВО работали ночью 14 ноября.Глава донского региона Юрий Слюсарь уточнил, что БПЛА были перехвачены в шести районах. А точнее - в Каменском, Чертковском, Шолоховском, Усть-Донецком, Боковском и Миллеровском. К счастью, в происшествии никто из жителей не пострадал. Однако информация о последствиях на земле уточняется.Всего над страной были зафиксированы 216 летательных аппаратов самолетного типа. Больше всего дронов уничтожили над территорией Краснодарского края - 66 штук.