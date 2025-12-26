Минувшей ночью над четырьмя районами Ростовской области отразили атаку БПЛА

Фото: Donday

В ночь на 26 декабря в северных районах Ростовской области была отражена атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.По словам губернатора, силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили БПЛА в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Тарасовском районах.На данный момент известно, что предварительно, в результате атаки никто не пострадал. Власти уточняют информацию о возможных разрушениях или повреждениях на земле.