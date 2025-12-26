Новости
Минувшей ночью над четырьмя районами Ростовской области отразили атаку БПЛА

В ночь на 26 декабря в северных районах Ростовской области была отражена атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По словам губернатора, силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили БПЛА в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Тарасовском районах.

На данный момент известно, что предварительно, в результате атаки никто не пострадал. Власти уточняют информацию о возможных разрушениях или повреждениях на земле.
Фото: Donday
