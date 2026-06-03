На севере Ростовской области минувшей ночью отразили атаку беспилотников

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В ночь на 3 июня российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на севере Ростовской области. Информацию об этом подтвердил глава региона Юрий Слюсарь.Согласно сообщению, в ходе ночной воздушной атаки несколько вражеских БПЛА были уничтожены в небе над Миллеровским районом:- Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском районе, — уточнил губернатор Ростовской области.По предварительным данным, жертв и разрушений на земле в результате действий беспилотников нет. Специалисты продолжают работу по уточнению всех деталей происшествия.