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На севере Ростовской области минувшей ночью отразили атаку беспилотников

На севере Ростовской области минувшей ночью отразили атаку беспилотников
В ночь на 3 июня российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на севере Ростовской области. Информацию об этом подтвердил глава региона Юрий Слюсарь.

Согласно сообщению, в ходе ночной воздушной атаки несколько вражеских БПЛА были уничтожены в небе над Миллеровским районом:

- Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском районе, — уточнил губернатор Ростовской области.

По предварительным данным, жертв и разрушений на земле в результате действий беспилотников нет. Специалисты продолжают работу по уточнению всех деталей происшествия.
Фото: Donday
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